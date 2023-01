Colpiva nelle boutique, arrestata borseggiatrice seriale

(ANSA) - SANREMO, 31 GEN - Una donna di 44 anni di origine slava, ritenuta l'autrice di una decina di furti con destrezza in alcune boutique di corso Matteotti a Sanremo nel periodo tra il 30 dicembre scorso e il gennaio di quest'anno, è stata arrestata dalla polizia. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe sempre utilizzato lo stesso modus operandi: intorno all'ora di pranzo entrava nei negozi di abbigliamento femminile e borseggiava le clienti distratte dalla scelta dell'abito o impegnate al telefono. Determinanti sono state le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino e alcune cam private. Le immagini mostravano la donna che arrivava a Sanremo sempre a bordo di una vettura con targa francese con la quale, dopo aver compiuto i furti, si dirigeva verso la Francia.

La vicenda è giunta a conclusione ieri, dopo che una donna si è è presentata in commissariato per denunciare il furto di denaro contante e della propria carta bancomat con la quale erano stati effettuati dei prelievi ad alcuni sportelli bancari cittadini.

Dopo alcune ricerche gli agenti hanno individuato la borseggiatrice vicino alla sua auto. La donna è stata trovata in possesso di due dispositivi per la lettura di tessere magnetiche, oltre a circa mille euro in contanti, un portafoglio contenente il documento di una persona derubata e il bancomat della donna che aveva appena sporto denuncia. La borseggiatrice, che in passato aveva fornito diversi alias, risultava colpita da un ordine di esecuzione per l'espiazione di 6 mesi di reclusione per reati analoghi, commessi a Venezia, nel 2014. E' stata così tradotta alla sezione femminile del carcere genovese di Pontedecimo. (ANSA).