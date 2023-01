Svelato il progetto della funivia Genova Principe-Lagaccio

(ANSA) - GENOVA, 30 GEN - Cadono i veli sul progetto della funivia Genova Principe - Lagaccio, opera finanziata con fondi del Pnrr e che cambierà la mobilità della zona. 2,2 chilometri di percorso diviso in due tronchi più o meno simili, tre stazioni: quella a valle all'altezza di Principe, quella intermedia a Lagaccio e quella a monte nei pressi di Forte Begato. Due cabine "vai e vieni" da 60 persone l'una che consentirà agli abitanti del Lagaccio di essere a Genova Principe in 4 minuti. Per il primo tronco sono previsti due piloni, uno all'altezza della Asl e l'altro dell'ex caserma Gavoglio.

Il progetto è stato presentato oggi pomeriggio nell'ambito del primo convegno "Shipping, transport e intermodal forum" organizzato al Grand hotel Excelsior di Rapallo; per la Doppelmayr Italia azienda che si è aggiudicata l'appalto da 35 milioni di euro, erano presenti il ceo Georg Gufler e il responsabile dell'ufficio commerciale Simone Tomelleri.

"I lavori potrebbero iniziare a fine estate-inizio autunno - ha spiegato Tomelleri - Nell'accordo è prevista la riqualificazione della sentieristica attorno a Forte Begato.

Un'opera che servirà sia per la mobilità della zona sia per incentivare il turismo". (ANSA).