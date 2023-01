Sanita': Profiti rinuncia direzione S.Martino

(ANSA) - GENOVA, 30 GEN - Gli "impegni precedentemente presi dal professor Giuseppe Profiti, in vari ambiti sanitari" sono "imcompatibili con l'incarico alla Direzione Generale del Policlinico San Martino" lo si legge in una nota di Regione Liguria. Il presidente della Regione Giovanni Toti e l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola, di concerto con gli alleati di maggioranza, già nelle prossime ore "valuteranno altre soluzioni sul tavolo per garantire al San Martino una direzione efficiente e in grado di proseguire il percorso di crescita ed eccellenza del Policlinico". Regione Liguria informa che Roberta Serena, attualmente alla direzione amministrativa dell'ospedale Gaslini di Genova, è stata nominata dalla Giunta come direttrice del Dipartimento Salute e servizi sociali della Regione Liguria. Serena prenderà il posto di Francesco Quaglia, che da inizio anno nuovo ricopre il ruolo di direttore generale dell'ospedale Galliera di Genova. (ANSA).