Genova, privati sanità sponsor Premio Paganini

(ANSA) - GENOVA, 30 GEN - L'azienda sanitaria privata genovese Casa della Salute Spa diventa official partner dell'edizione numero 57 del Concorso Internazionale di Violino "Premio Paganini". Il Comune di Genova ha approvato un accordo per ricevere 36.600 euro dalla Casa della Salute che sarà così sponsor della prestigiosa manifestazione culturale genovese con l'obiettivo di promuovere istituzionalmente il brand aziendale, nell'ambito del progetto di ricerca di sostegno da parte di mecenati privati varato dalla giunta guidata dal sindaco Marco Bucci per rilanciare il Premio Paganini. (ANSA).