Calcio: Genoa; Dal Venezia ecco il terzino sinistro Haps

(ANSA) - GENOVA, 30 GEN - Colpo a sinistra per il Genoa.

Il club rossoblù ha chiuso per l'acquisto a titolo definitivo del laterale del Suriname Ridgeciano Haps in forza nelle ultime due stagioni al Venezia.

Haps, terzino sinistro in grado di giostrare lungo tutta la fascia mancina di 29 anni, domai sosterrà le visite mediche ma non sarà disponibile per la trasferta di Parma in quanto espulso nell'ultimo turno contro il Cittadella e squalificato per una giornata.

Con il suo arrivo si va a completare un tassello mancante , quello del vice Criscito, e permette a Sabelli di non dover più sopperire al vuoto alternandosi sulle due fasce. Haps si va così ad aggiungersi agli altri arrivi del mercato di gennaio: Matturro, Criscito, Dragus e Salcedo. (ANSA).