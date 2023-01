Geo Barents: al via verifiche su rispetto decreto, la nave resta in porto

(ANSA) - LA SPEZIA, 29 GEN - Cominceranno domani mattina gli accertamenti per verificare se l'equipaggio della nave umanitari di Medici senza frontier Geo Barents ha violato o meno il decreto Piantedosi sui comportamente che devono adottare le ong impegnate nei salvataggi in mare di migranti. "Per quel che riguarda gli accertamenti sulla Geo Barents - ha detto la prefetta della Spezia Maria Luisa Inversini - l'organo accertatore sarà la Polizia di Stato supportata dalla Capitaneria di Porto. Inizieranno domani, non siamo in grado di dare i tempi, sono accertamenti complessi e vedremo quello che succederà. Domani inizieranno gli accertamenti, la nave per ora resta qua. Spetta all'organo accertatore stabilire la sanzione che verrà comminata".

Il decreto prevede che la nave deve fare rotta sul 'porto sicuro' appena indicato all'equipaggio. La Geo Barents dopo aver saputo di dover andare alla Spezia ha compiuto altri due salvataggi ravvicinati. "Noi eravamo diretti alla Spezia - si difende l'equipaggio - poi è arrivata la segnalazione di un natante in difficoltà. Lo abbiamo segnalato al governo italiano e non abbiamo avuto risposta. Constatato che non c'era certezza che altre navi fossero in zona siamo intervenuti". Ora rischia il fermo amministrativo per due mesi e il capitano una sanzione da da 10 a 50 mila euro. (ANSA).