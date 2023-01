Da Pnrr 3 milioni per incrementare borse di studio ateneo Genova

(ANSA) - GENOVA, 29 GEN - Tre milioni e 103 mila euro di fondi del PNRR per incrementare l'importo e il numero di borse di studio universitarie a favore di studenti bisognosi e meritevoli. È il finanziamento messo a disposizione dal Ministero dell'Università e della Ricerca per la Liguria e in particolare a favore di Aliseo, l'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento. Risorse che si aggiungono allo stanziamento ordinario di circa 4 milioni derivante dal Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e ai circa 5 milioni del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio.

"Il diritto allo studio deve essere imprescindibile per tutti al di là della propria situazione economica - dichiara l'assessore regionale alla Scuola e Università Simona Ferro - Grazie a questi fondi garantiremo ancora maggior sostegno agli studenti universitari che scelgono l'università di genova per formarsi.

In questo anno accademico saranno oltre 3.600 i beneficiari di borsa di studio".

Aliseo, per l'anno accademico 2022/2023, ha ricevuto 4.354 domande di borsa di studio, 101 in più rispetto all'anno accademico precedente, accogliendone 3.641, 284 più. Sono state introdotte le maggiorazioni monetarie previste dal decreto ministeriale: +40% per gli studenti con handicap; +15% per quelli in condizione economica particolarmente svantaggiata; +20% per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica); +20% per gli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio.

