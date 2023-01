Migranti: Geo Barents attracca nel porto della Spezia

(ANSA) - GENOVA, 28 GEN - Nave Geo Barents, il search & rescue vessel che sta portando alla Spezia 237 migranti di cui 73 minori non accompagnati, ha attraccato alla banchina di Calata Artom, nel porto della Spezia. La nave è entrata in porto accompagnata dalle pilotine del porto e dai natanti di Capitaneria di Porto e Guardia di finanza. Le manovre d'attracco della Geo Barents sono state seguite in silenzio, fatti salvi i rumori del porto che è e resterà operativo. Poi, nel momento in cui la grande nave bianca e blu ha accostato tutto si è messo i movimento. Gli uomini della Sanità marittima sono pronti a salire a bordo per iniziare le operazioni di controllo sanitario di migranti e equipaggio.

Alle 16.38 iniziate le operazioni di sbarco

Sono iniziate le operazioni di sbarco dei 237 migranti tra cui oltre 70 minori non accompagnati salvati in tre diverse operazioni dall'equipaggio della Geo Barents. I primi a scendere, una donna con un ginocchio rotto e un uomo che presenta sintomi di intossicazione.

Prefetto Spezia, se violazioni deciderò in coscienza

"Quando verranno fatti gli accertamenti in maniera compiuta e se emergeranno violazioni che dovranno essere contestate dagli organi accertatori che non sono io ma Guardia di finanza o polizia. Deciderò comunque in coscienza e con la massima serenità e con la competenza che ho maturato negli anni". Lo ha detto il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini oggi presente sul molo dove è attraccata la Geo Barents con 237 migranti di cui 87 bambini, 74 dei quali non accompagnati. La nave infatti potrebbe, secondo il recente decreto Piantedosi, venir sottoposta a sequestro amministrativo.

Toti, Liguria è solidale e ne sono orgoglioso

"È arrivata in porto alla Spezia la nave Geo Barents e tutta la macchina dell'accoglienza della Liguria è già in moto per aiutare i migranti che tra poco sbarcheranno. La nostra regione anche in questa occasione sta dimostrando la sua grande solidarietà e ne sono orgoglioso". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti dopo l'attracco della Geo Barents. "Fra poco con l'assessore Giampedrone visiteremo personalmente il luogo dello sbarco, dove la nostra Protezione Civile e la nostra sanità sono già a lavoro e li ringrazio. È giusto che ciascuno faccia la propria parte - ha concluso -, anche per sgravare i porti del sud Italia. La Liguria non si tirerà indietro".