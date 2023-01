Comitati in piazza in quartieri di Genova contro progetti Comune

(ANSA) - GENOVA, 28 GEN - Diversi comitati di cittadini genovesi sono scesi in piazza oggi in contemporanea in diversi quartieri della città per protestare contro una serie di progetti proposti dal Comune come la nuova diga del porto, lo spostamento dei depositi chimici a Sampierdarena, la Skymetro in Valbisagno e la Funivia da Principe a Forte Begato. Da tempo si battono per chiedere modifiche ai progetti e dicono al Comune che non è possibile governare con proposte calate dall'alto senza ascoltare le proposte e le esigenze dei cittadini dei vari quartieri.

Ai comitati si sono uniti diversi partiti e movimenti politici, oltre che associazioni ambientaliste come Italia Nostra.

"Oggi siamo in piazza insieme alla 'Rete genovese' per manifestare il nostro dissenso al modo di agire della giunta Bucci, che nella stesura dei progetti che riguardano il futuro della città non coinvolge i cittadini, facendo loro subire le scelte anziché coinvolgerli in momenti partecipativi" ha spiegato in una nota la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia.

"Per una buona progettazione della città il territorio va sempre coinvolto - aggiunge Candia -. E visto che ciò non accade è giusto oggi essere al fianco dei cittadini, delle associazioni e dei comitati scesi in piazza in varie parti di Genova".

Il M5S spiega in un'altra nota: "Le parole sono quasi superflue, di fronte a 22 tra Comitati e Associazioni scese non in una ma in più piazze genovesi per ribadire che i progetti si fanno dopo averli condivisi con i cittadini, soprattutto con chi deve poi convivere con quei progetti. Il futuro della città appartiene a tutti e non solo al sindaco Bucci, che deve deporre una volta per tutte l'arma della prepotenza e dell'uomo solo al comando". (ANSA).