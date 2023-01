Calcio: Il Genoa non sfonda, ma il punto vale il secondo posto

(ANSA) - GENOVA, 28 GEN - Settimo risultato utile consecutivo per il Genoa di Alberto Gilardino che nonostante non vada oltre al pareggio per 0-0 contro il Pisa si porta al secondo posto in solitario grazie alla contemporanea sconfitta della Reggina. Ai rossoblù non è bastato giocare gli ultimi venti minuti in superiorità numerica per l'espulsione di Marin, rosso diretto per qualche parola di troppo verso l'arbitro dopo un cartellino giallo, per avere ragione di una formazione coriacea come quella toscana che dal ritorno di D'angelo è risalita sino all'ottavo posto in zona play off.

Genoa in affanno a inizio gara poi padrone del gioco ma poco incisivo con il Pisa bravo a contenere il 3-5-2 puro, con Puscas e Coda coppia offensiva. Nel primo tempo di fatto nessuna vera azione da gol da parte delle due compagini. Meglio lo spettacolo nel secondo tempo con Puscas e Coda subito pericolosi ma poco fortunati prima che il Pisa segnasse con Morutan ma gol annullato per precedente fuorigioco.

Al Grifone non è bastato quindi l'inserimento dell'ultimo acquisto Dragus né quelli di Aramu e Gudmundsson per avere così ragione dei nerazzurri bravi a chiudersi in inferiorità e a difendersi. Poca fortuna dagli angoli, dieci per i rossoblù e anche per la squadra di casa un gol annullato per fuorigioco millimetrico di Bani. Il Genoa può comunque consolarsi con il secondo posto e con l'ultimo acquisto, l'attaccante Salcedo che oggi ha svolto le visite mediche e che arriverà in prestito con diritto di riscatto dall'Inter. (ANSA).