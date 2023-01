Stankovic, umili e coraggiosi contro l'Atalanta

(ANSA) - GENOVA, 27 GEN - "L'Atalanta? Dobbiamo essere umili ma dovremo affrontarla con tanto coraggio". Così il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ai canali ufficiali del club in vista dell'anticipo di domani a Bergamo dove i blucerchiati si presenteranno senza Colley (problema al ginocchio) e Sabiri fermato da uno stiramento alla coscia. La buona notizia riguarda invece l'attaccante Gabbiadini che aveva accusato un problema alla schiena con l'Udinese: "È tornato in gruppo, vediamo dopo la rifinitura". La sensazione è quella che però l'attaccante possa essere schierato dal primo minuto al fianco di Lammers. A centrocampo invece si va verso la conferma dell'inglese Winks con Rincon in cabina di regia. Poi fa un passo indietro il tecnico doriano: "Nelle ultime due gare abbiamo costruito tanto ma senza concretizzare ma quando gli episodi finalmente gireranno a nostro favore noi dovremo essere pronti. Voglio una squadra tosta e compatta pronta a vincere ogni singolo duello.

Siamo in emergenza, sarebbe importante avere una panchina lunga ma al momento siamo questo e andiamo avanti così", spiega Stankovic che poi parla dell'Atalanta: "Stanno facendo benissimo sia in casa che fuori ma siamo pronti: ho visto i ragazzi molto bene questa settimana, ci presentiamo con grande rispetto verso i nostri avversari ma vogliamo fare la prestazione cercando di vincere ogni contrasto. Ripeto, quando finalmente avremo un pizzico di fortuna in più dovremo essere bravi a sfruttare l'occasione. Ogni pallone può fare la differenza, dobbiamo scendere in campo con questo spirito". E poi un grazie ai tifosi: "Sono incredibili e stanno facendo tantissimo per noi , domenica nonostante la sconfitta hanno applaudito perché hanno visto che la squadra ha dato tutto. Dobbiamo tornare a far girare la ruota a nostra favore per dargli una gioia", conclude Stankovic. (ANSA).