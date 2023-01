Giorno Memoria: Dello Strologo, antisemitismo Europa cresce

"L'antisemitismo nella popolazione europea sta crescendo a livelli mai raggiunti in passato e soprattutto sta crescendo tra i giovani. E' un antisemitismo di rabbia, dovuto alla ricerca di un 'nemico', tipico di quando le società vanno in difficoltà economica e sociale e c'è bisogno di trovare un 'nemico' verso cui indirizzare la rabbia, da ritenere 'colpevole' di ciò che capita a tutti ed è per questo che lo Stato è importante". Lo ha detto il consigliere della comunità ebraica Ariel Dello Strologo durante l'orazione ufficiale per il Giorno della Memoria a Palazzo Ducale di Genova. "C'è un ritornello che sta crescendo nelle case e nelle strade di tutta Europa - ha detto Dello Strologo -: 'basta parlare di Shoah', 'basta con questa storia, gli ebrei ci hanno stufato'. Insieme a questo ritornello crescente c'è anche il ritorno dell'antisemitismo".

"Voglio ricordare che nella Storia i momenti peggiori per la persecuzione ebraica sono avvenuti quando lo Stato se ne è fatto portatore, quando lo Stato ha tradito i suoi cittadini - afferma Dello Strologo -. Bene, la scelta europea e italiana di istituire il 'Giorno della Memoria è stata la volontà di dichiarare ad alta voce che lo Stato non avrebbe più tradito i propri cittadini come era avvenuto". (ANSA).