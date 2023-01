Rifiuti: Amiu, differenziata in aumento con cassonetti smart

(ANSA) - GENOVA, 25 GEN - La raccolta differenziata a Genova nel 2022 ha raggiunto una quota percentuale del 43% (era al 34% nel 2017) e grazie a una serie di piani di implementazione tra cui l'installazione dei cassonetti bilaterali - noti come "cassonetti intelligenti" - è salita fino a quota 45,62% nel mese di dicembre. Sono alcuni dei dati forniti questa mattina da Amiu, la partecipata che si occupa della gestione dei rifiuti, durante la commissione consiliare in Comune. "Non possiamo dire di essere pienamente soddisfatti perché avremmo dovuto recuperare di più - ha detto l'assessore al Ciclo dei rifiuti Matteo Campora - ma i numeri dicono che qualcosa si sta muovendo, contiamo di avere ancora maggiori risultati ma speriamo anche di avere la collaborazione dei cittadini".

Numeri in chiaroscuro, perché se è vero che la differenziata a dicembre 2022 segna un +5% rispetto allo stesso mese del 2021, le previsioni indicavano come obbiettivo il 51,7%, un 6% in più del reale. "Il piano di azioni Amiu per la raccolta differenziata - ha spiegato il presidente dell'azienda, Giovanni Battista Raggi - ha visto vari step messi in atto, dall'incremento della frequenza della raccolta differenziata e un aumento dei contenitori di organico e plastica, ma soprattutto l'acquisto e l'utilizzo dei cassonetti "bilaterali", cassonetti smart con doppia apertura e sportelli dalle dimensioni ridotte. Dove sono stati attivati la differenziata è al 55%". L'altra faccia della medaglia, è emerso anche in commissione, è che molti cittadini per non rimpicciolire i propri sacchetti li abbandonano in strada. "Stiamo studiando queste criticità per trovare una soluzione" ha spiegato Raggi.

Peraltro i bidoni intelligenti aumenteranno: a oggi si trovano in Val Bisagno e sono circa 2400 su 26mila totali ma entro luglio ne saranno installati nuovi in tutto il levante cittadino, con un cronoprogramma che prevede i nuovi bidoni arrivare prima ad Albaro, poi a Quarto alta, per poi proseguire con Nervi, Quinto, Sant'Ilario, poi Sturla e Quarto bassa, Valle Sturla e San Martino. Entro l'anno poi arriveranno a Castelletto, Oregina, Lagaccio e San Teodoro. Il piano di conversione dei cassonetti dovrebbe concludersi nel 2024.

(ANSA).