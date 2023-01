Migranti: Toti, giusto accoglierli alla Spezia

"Immagino che il Governo abbia agito all'interno della legalità nazionale e internazionale, i porti della Liguria sono a disposizione del Governo per accogliere migranti, ritengo sia giusto dare un po' di respiro ai porti più oberati dal flusso migratorio". Così il presidente della Liguria Giovanni Toti commenta l'assegnazione del porto della Spezia da parte del Governo per la nave 'Geo Barents' di mmedici senza frontiere che ha fatto due interventi al largo della Libia salvando 130 persone.

"Siamo a disposizione delle Prefetture e delle autorità di polizia a cui spettano le operazione relative all'accoglienza, con la nostra protezione civile e sanità ove la Prefettura ne faccia richiesta. - continua - Qualche decina di migranti non saranno certamente un problema per la Regione Liguria". (ANSA).