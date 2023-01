Carolina Bubbico, direttrice d'orchestra per Elodie a Sanremo

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Carolina Bubbico sarà a Sanremo come arrangiatrice e direttrice d'orchestra per Elodie, in gara tra i Big: un'esperienza che la pianista e compositrice salentina ripete dopo quella del 2015, quando ha diretto Serena Brancale e Il Volo, che vinsero in quella edizione del festival. Annunciate anche alcune date del tour di presentazione de "Il Dono dell'Ubiquità" (2020 - Sun Village Records), ultimo lavoro dell'artista: dal 24 al 28 febbraio Pisa, Roma, Bologna e Milano ospiteranno il live, che vedrà Bubbico esibirsi con una band di sei elementi.

Prima della partenza del tour, realizzato con il sostegno di Puglia Sounds Tour Italia, Bubbico rilascerà l'inedito "Portami a ballare", prodotto con il fratello Filippo, che anticipa l'uscita di un nuovo album previsto per l'autunno 2023. (ANSA).