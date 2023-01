Per Corsica Ferries nave a energia eolica

(ANSA) - SAVONA, 24 GEN - Costruire la prima nave per il trasporto di auto o container a energia eolica in grado di solcare il Meditteraneo con a bordo 400 auto o 265 container: è l'obiettivo di Corsica Sardinia Ferries, che ha siglato una partnership con la società Neoline Armateur per sviluppare il progetto. La compagnia fa sapere che l'intesa "permetterà di sviluppare il progetto di una nave da carico lunga 136 metri e alimentata principalmente dal vento, che consentirà di risparmiare fino all'80% di carburante rispetto ad una nave tradizionale".

L'innovativo ro-ro a due alberi, che avrà 3.000 metri quadrati di vele rigide a controllo automatico, navigherà ad una velocità commerciale di 11 nodi, combinando risparmio energetico e ottimizzazione dei tempi di trasporto. Potrà trasportare fino a 5.000 tonnellate di merci.

"Dopo aver limitato il più possibile la nostra impronta di carbonio in una fase iniziale, ora dobbiamo rivolgerci alle alternative ai combustibili fossili. Oggi si aprono nuove possibilità con l'idrogeno verde e la propulsione velica. - commenta il presidente di Corsica Sardinia Ferries Pierre Mattei - Come società armatoriale responsabile, abbiamo il dovere di sostenere la transizione energetica appoggiando queste soluzioni lungimiranti, che sono veri e propri laboratori per la propulsione del trasporto marittimo di domani". (ANSA).