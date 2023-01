Artificieri Alpini disinnescano ordigno in scantinato condominio

(ANSA) - SANREMO, 24 GEN - Gli artificieri dell'Esercito effettivi al 32/mo Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense hanno disinnescato, stamani, un proiettile di artiglieria del calibro di 75 millimetri della seconda guerra mondiale, trovato lo scorso 13 gennaio, nello scantinato di un condominio della Foce di Sanremo. A scopo cautelativo sono stati chiusi gli accessi alle cantine. Inizialmente, si pensava che potesse trattarsi di una bomba nave, mentre da un controllo più approfondito è risultato che si trattava di un proiettile.

L'ordigno è stato messo in sicurezza per essere successivamente trasportato alla cava di Pietrabruna per le operazioni di brillamento. (ANSA).