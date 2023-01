Possetti, verità s'accerta anche senza Castellucci

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - "Per noi la cosa fondamentale oggi è che sia stata accettata la memoria dei pm che consideriamo un elemento indispensabile anche per la difesa. La presenza di Castellucci è difficile da accettare. Lui ha detto che è qui per l'accertamento della verità, ma la verità si accerta anche senza la sua presenza". Così Egle Possetti, la portavoce del Comitato ricordo vittime del ponte Morandi dopo le dichiarazioni dell'ex ad Giovanni Castellucci, in aula per il processo per il crollo del ponte Morandi.

"Avrei voluto dirgli due parole - continua Possetti - ma ho ritenuto che non fosse oggi la giornata giusta. Per noi la cosa importante è che il processo vada avanti senza intoppi. Ci sarà il momento in cui mi permetterò di guardarlo negli occhi".

(ANSA).