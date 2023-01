Pacchi bomba a pm Torino: anarchici assolti anche in appello

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - Sono stati assolti anche in appello, a Genova, per non avere commesso il fatto, i tre anarchici arrestati dal Ros nel 2019 perché ritenuti gli autori dei pacchi bomba inviati nel 2016 a due magistrati torinesi e al direttore del Dap di Roma. L'accusa per Giuseppe Bruna, Robert Firozpoor e Natascia Savio era di attentato. Secondo l'accusa i tre anarchici avrebbero spedito pacchi esplosivi, intercettati prima che venissero recapitati, ai pm torinesi Roberto Maria Sparagna e Antonio Rinaudo, impegnati in indagini sugli anarchici, e a Santi Consolo, all'epoca direttore del Dap di Roma. Per gli investigatori gli anarchici si erano incontrati a Genova e qui avevano organizzato e assemblato i pacchi bomba. A incastrarli sarebbe stata una delle buste su cui era rimasta una targhetta del prezzo che aveva un solo negozio di articoli cinesi del capoluogo ligure.

Questa mattina fuori dal tribunale una ventina di anarchici ha organizzato un presidio di solidarietà ai tre imputati e ad Alfredo Cospito. Il gruppo ha poi appeso alcuni striscioni in piazza San Lorenzo. (ANSA).