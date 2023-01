Castellucci, sono qui per rispetto parti e giudici

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - "Sono presente per rispetto del Tribunale e di tutte le parti del processo. Già i miei difensori avevano anticipato che non avrei fatto mancare il mio contributo all'accertamento della verità che e' molto diversa dalle teorie dell'accusa diffuse in questi ultimi mesi". Lo ha detto Giovanni Castellucci, ex ad del gruppo Atlantia e della controllata Aspi, a margine dell'udienza odierna del processo per il crollo del Ponte Morandi che vede imputati 58 funzionari e manager di Aspi, Spea, ministero e Provveditorato Opere Pubbliche di Genova.

