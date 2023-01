Vialli: Samp "sempre nel nostro cuore,emozioni con lettera Lanna

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Marassi omaggia Gianluca Vialli.

Momenti di commozione prima del fischio d'inizio di Sampdoria-Udinese col presidente blucerchiato Marco Lanna che ha letto una lettera molto toccante per ricordare il campione protagonista in blucerchiato e scomparso a 58 anni lo scorso 6 gennaio..

Da brividi anche la coreografia della Gradinata Sud. Un maxi striscione con la scritta 'Il tuo coraggio, la nostra forza' e sotto una gigantesca bandiera col volto di Vialli. E poi la lettera di Lanna.

"Ciao Luca, ti abbiamo pensato tantissimo. Ti abbiamo cercato nei filmati. Abbiamo rivisto i tuoi gol. Le tue acrobazie.

Abbiamo ricordato che compagno eri e cosa sei stato. Abbiamo sentito più volte le tue parole emozionanti: "Ho firmato per noi". Ti abbiamo cercato nelle lacrime, ti abbiamo cercato nelle innumerevoli parole e gesti che hai fatto durante la tua battaglia. Nessuna autocommiserazione, solo lezioni di vita per farci diventare persone migliori. Ti abbiamo cercato e ti troveremo sempre nel nostro cuore. Con te abbiamo reso indelebile un periodo periodo bellissimo della vita non solo nostro, ma di tutti i sampdoriani. Noi siamo tutti qui nel tuo nome e nel nome della Sampdoria. È nella tempesta che si vedono i veri marinai. Ciao Luca, ti vogliamo bene". (ANSA).