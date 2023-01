Spezia, contro la Roma Gotti lancia Verde

(ANSA) - GENOVA, 21 GEN - L'utilizzo di Verde dal primo minuto è "la soluzione più logica, a maggior ragione per una partita in casa contro questo avversario". Lo ha detto Luca Gotti, tecnico dello Spezia, in vista della partita di domenica contro la Roma. Liguri reduci da cinque risultati utili consecutivi, ma anche da una settimana ricca di impegni e novità. Oltre alla sfida di Coppa Italia in casa dell'Atalanta di giovedì scorso, la notizia della cessione di Kiwior all'Arsenal e del problema fisico che fermerà il capocannoniere Nzola per almeno due settimane. Al suo posto giocherà Verde accanto a Gyasi. "Non avevo intenzione di farlo cominciare domani e per quello l'ho tenuto in campo tutta la partita con l'Atalanta - ha confessato Gotti -. Affrontiamo un avversario che ha fatto più punti in trasferta che in casa e che ha fatto più del 50% dei suoi gol da fermo. Hanno struttura fisica importante , la Roma è fortissima in queste situazioni da calcio da fermo". Con Kiwior già a Londra per le visite mediche, la difesa deve fare a meno anche di Nikolaou squalificato. "Sono cose del calcio - ha detto Gotti -. Devi cambiare situazioni che stavano funzionando, come linee e tempi di gioco. Cambiando i giocatori, cambi le caratteristiche e non hai molto tempo per preparare le cose adeguatamente rispetto a una partita così importante. Però sono contento per Kiwior e per l'opportunità di carriera che gli si è creata. Ci sono allenatori che chiedono rinforzi e acquisti, lamentandosi in continuazione. Io non lo farò mai". I rinforzi però sono in arrivo. In settimana hanno firmato Cipot, Krollis e il portiere Marchetti. In dirittura d'arrivo l'acquisto di Wisniweski dal Venezia, si segue Botheim della Salernitana. "Ci vuole sempre tempo per amalgamare i nuovi. Provi ogni giorno a migliorare giocatori e squadra ma di fatto non godi appieno dei frutti del lavoro perché ogni volta è una ripartenza e un riadattarsi. Io non faccio il mercato, quando mi viene chiesto do la mia opinione e il resto è calcio chiacchierato. Poi c'è il calcio vero e quello ci darà la risposta". Tuttavia Gotti non firma per un pareggio contro la squadra di Mourinho, che segnerebbe pur sempre il sesto risultato utile consecutivo. "Dobbiamo andare in campo per fare punti come sempre. Le cose si posso anche complicare, ma lo Spezia deve cercare di fare punti e non si può accontentare di sconfitte onorevoli. Dobbiamo sfruttare al massimo le forze dei ragazzi che ci sono".