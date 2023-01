Turismo: Lastrico-Colombo promuove Liguria sul Galeone

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - "Fai rotta per la terra di goduria: sul tuo navigator metti Liguria". Sarà questa terzina lo slogan che accompagnerà gli spot della Regione Liguria sia durante il Festival di Sanremo che nella campagna promozionale televisiva di primavera e sui social. A recitarla, diretto dal regista Fausto Brizzi, sarà l'attore e cabarettista Maurizio Lastrico nei panni di Cristoforo Colombo che con Alice Arcurisarà a bordo di una 'caravella' molto particolare, la nave usata da Polansky nel film 'Pirates' ormeggiata al Porto Antico di Genova. "Una scenografia pazzesca che abbiamo 'parassitato' da un grandissimo film - spiega Brizzi - con un Cristoforo Colombo in partenza ma che, alla fine, rinuncerà perché in America che cosa c'è che non si possa trovare anche in Liguria?". Brizzi produrrà due tipologie di spot, una 'cartolina' per il Festival e uno spot di più grande respiro, da utilizzare per promuove le Liguria in vista della stagione estiva.

"Come ogni anno ci apprestiamo a una grande campagna di promozione del nostro territorio - ha detto il governatore Giovanni Toti - che parte con la cartolina della Liguria all'interno del Festival di Sanremo. Contiamo che nel 2023 il nostro turismo possa superare i numeri del già straordinario 2022. Questo sarà lo spot che ci accompagnerà fino all'estate, con la programmazione su tutte le reti generaliste e una versione più estesa per i social. Una campagna che parte dalla nostra storia per costruire il nostro futuro". Per produrre gli spot la Regione ha speso circa 200mila euro, costi in linea con quelli affrontati per la campagna promozionale del 2021. (ANSA).