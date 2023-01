Turismo: 2022 da record a Genova, oltre 2 mln presenze +49%

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - Nel 2022 le presenze di turisti italiani e stranieri a Genova sono arrivate a 1 milione e 964 mila (mancano i dati di dicembre), il 49,1% in più rispetto al 2021, quando le presenze erano state 1 milione e 317.288. Un dato che supera quindi i 2 milioni di presenze secondo le proiezioni del Comune di Genova, aggiornate al 31 dicembre 2022, e potrebbe sfiorare i 2,5 milioni, considerando gli appartamenti ammobiliati a uso turistico. Sono i dati dell'osservatorio turistico regionale presentati durante la commissione consiliare alla presenza dell'assessora al Turismo Alessandra Bianchi. "Numeri che ci entusiasmano - ha detto Bianchi - Genova ha registrato una positiva 'invasione' dai turisti e questo dimostra che l'attività svolta in questi anni dall'amministrazione ha portato risultati. È un record quello delle presenze turistiche registrato nel 2022, che ha superato anche gli anni precedenti al Covid, frutto del lavoro condiviso con gli operatori per la destagionalizzazione e siamo stati premiati perché gli arrivi sul territorio genovese sono stati quasi sempre costanti ogni mese". I turisti italiani che scelgono Genova sono 1.039.995, poco di più rispetto ai 924.123 stranieri. Anche se i flussi 'fuori stagione' hanno raggiunto buoni livelli, i mesi più gettonati restano quelli estivi: il flusso, sia di arrivi che di presenze, nel 2022 si è concentrato nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Un altro dato interessante arriva dalla provenienza dei turisti che nel 2022 hanno scelto Genova come meta delle loro vacanze.

Riguardo gli italiani non si sono registrate grandi sorprese. È la Liguria la regione che, come ogni anno, preferisce i propri territori come meta turistica: nel 2022 i turisti liguri sono stati 294.636 (+2,16%); segue la Lombardia con 683.245 presenze (+10,62%). Infine il Piemonte, con 244.506, il 10% in più rispetto al 2021. Gli stranieri che preferiscono trascorrere le vacanze a Genova e in Liguria sono i tedeschi: dalla Germania ne sono arrivati, nel 2022, 297.497; seguono i francesi, 260.448 (il 52% in più rispetto al 2021, quando ne arrivarono 171.307).

