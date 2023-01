Nuclei Forestale Savona, nel 2022 sanzioni per 310mila euro

(ANSA) - SAVONA, 20 GEN - Sono 122 i reati ambientali scoperti durante il 2022 dai Carabinieri Forestali nella Provincia di Savona, a cui si sommano 236 sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 310 mila euro. I dati sono del Comando Gruppo Carabinieri Forestale 'Savona', alle cui dipendenze operano un Nucleo investigativo di polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale ed 11 Stazioni Carabinieri Forestale sparse sull'intero territorio provinciale a presidio delle risorse naturali, vegetali e faunistiche e della relativa biodiversità. Per quanto riguarda gli incendi, nel 2022 sono stati denunciati 32 soggetti a fronte di 40 reati accertati. Uno di questi, è stato l'incendio di oltre 800 mila mq di bosco (80 ettari) innescato a Cisano sul Neva nel settembre 2021. L'autore è stato scovato e denunciato. A seguito di 234 controlli mirati alla prevenzione effettuati durante lo scorso dell'anno, sono state sanzionate 42 persone per un importo complessivo superiore a 150 mila euro per l'accensione di fuochi limitrofi ad aree boscate. Ulteriori settori di intervento per i militari della Tutela Forestale, con oltre 1800 controlli mirati effettuati nella provincia di Savona, sono stati la tutela del territorio da fenomeni di dissesto idrogeologico, l'abusivismo edilizio e i controlli sulle utilizzazioni boschive, raccolta di funghi e tutela della flora.

Nella provincia di Savona sono stati riscontrati 68 illeciti amministrativi per un importo complessivo di 75 mila euro e deferiti all'Autorità Giudiziaria 48 soggetti per illeciti penali. Otto persone sono state denunciate per maltrattamento di animali, 53 per gestione e smaltimento illecito di rifiuti, con l'irrogazione di sanzioni amministrative per circa 67 mila euro.

Complessivamente nell'anno 2022 l'attività dei Carabinieri Forestali di Savona ha portato un aumento del 12% di soggetti denunciati per reati ambientali, rispetto all'anno precedente, ed un incremento del 90% degli importi contestati con le sanzioni amministrative. (ANSA).