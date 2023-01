Manifestazione contro Zelensky durante finalissima Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 20 GEN - Una manifestazione è stata organizzata dal Comitato di liberazione nazionale (Cln) con Pecora nera, per sabato 11 febbraio, nel piazzale di Pian di Nave, a Sanremo, come forma di protesta contro la prevista partecipazione in video conferenza durante la serata finale del Festival di Sanremo, del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. "Sono invitati i rappresentanti di tutte le confessioni religiose, ma anche gruppi politici e privati cittadini - afferma Diego Costacurta (Cln), uno degli organizzatori - che guardano alla pacificazione di un'Europa martoriata dalla violenza e da una retorica che spinge sempre più ad armare una parte tra i contendenti, disattendendo, così, la giusta aspettativa di popoli pacifisti. E' un modo per mostrare il nostro disappunto contro l'indegna proposta di offrire a Zelensky uno spazio di propaganda bellica durante la principale trasmissione di intrattenimento popolare del palinsesto di RaiUno".

Nel corso della giornata, alla quale dovrebbero partecipare anche attivisti a livello nazionale, è previsto un momento di preghiera sincretica. "Chiunque desiderasse maggiori informazioni sull'evento - conclude - può contattare gli organizzatori sula pagina Facebook 'Pecora nera 2.0'". L'inizio della manifestazione è previsto intorno alle 10. (ANSA).