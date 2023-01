Scuola dell'infanzia: 31/1 aprono a Genova iscrizioni online

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - Aprono martedì 31 gennaio le iscrizioni online alle scuole dell'infanzia e alle sezioni primavera per l'anno scolastico 2023-24. Lo annuncia l'assessore alle Politiche dell'istruzione Marta Brusoni. Dalle 12 di martedì 31 fino alle 12 di lunedì 27 febbraio possono essere iscritti alle scuole d'infanzia (3-6 anni) i bambini nati negli anni 2018-2019-2020 e alle sezioni primavera (24-36 mesi) i nati nel 2021. Successivamente, dal 4 al 28 aprile, apriranno le iscrizioni ai nidi d'infanzia (0-3 anni).

«Le famiglie potranno scegliere tra circa ottanta scuole, tra nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia e sezioni primavera.

L'elenco delle scuole è disponibile sul sito del Comune e ricordo che si possono indicare fino a tre scuole dell'infanzia».

Le iscrizioni sono riservate ai bambini non ancora iscritti: per chi già frequenta le scuole d'infanzia comunali è necessario ripresentare domanda solo nel caso si desideri cambiare sede.

Per effettuare l'iscrizione, basta collegarsi al sito www.comune.genova.it - Servizi on line - Io Genitore - Iscrizioni servizi 0-6 - Portale servizi educativi 06 anni, oppure dal Fascicolo del Cittadino. Sono credenziali per l'accesso lo Spid-Sistema Pubblico di Identità Digitale, la Carta d'Identità Elettronica (CIE) e la Carta nazionale dei servizi (CNS) del genitore o dell'affidatario residente con il bambino.

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito www.comune.genova.it - Servizi on line - io Genitore - Iscrizioni servizi 0-6 - Informazioni iscrizioni on line e su www.comune.genova.it - Aree tematiche - Scuola e formazione - Nidi e scuole infanzia. Le famiglie che hanno difficoltà ad accedere o a compilare la domanda online possono contattare telefonicamente le segreterie comunali (vedi "Elenco scuole infanzia e sez. primavera e contatti per info") oppure rivolgersi al numero verde 800661717 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13).

Il Comune di Genova convenziona alcune scuole dell'infanzia private e paritarie alle quali si possono iscrivere i bambini residenti, con almeno un genitore, nel Comune di Genova. (ANSA).