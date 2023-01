Spezia: Gotti, troppa differenza chili e centimetri

(ANSA) - BERGAMO, 19 GEN - "Abbiamo fatto parecchi errori dopo essere rimasti in partita fino al 4-2". Luca Gotti commenta così l'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia dello Spezia a Bergamo: "In una partita del genere, dove c'è grande pressione di una squadra come l'Atalanta, bisogna cercare di gestire il campo con gli Holm e con gli Nzola. Comunque non abbiamo subito la marea che l'Atalanta sa creare", precisa l'allenatore bianconero.

Segue l'analisi dei punti deboli del pomeriggio: "La catena di sinistra con Kovalenko, Esposito, Moutinho e Nikolaou ha sofferto più del dovuto, ma l'atteggiamento iniziale della squadra è stato molto buono - continua Gotti -. Nel primo tempo siamo stati bravi a rimanere in partita. Sul 3-2 sotto pensavo che l'avremmo potuta riprendere, qualche sicurezza all'Atalanta l'abbiamo tolta. Rispetto al 2-2 in campionato sono cambiate le uscite difensive e abbiamo patito la differenza di chili e centimetri".

Promozione a metà per il nuovo innesto del mercato: "Esposito ha grande personalità e gestione della palla, l'impatto m'è piaciuto. C'è da discutere col ragazzo delle posizioni preventive, della giocate belle ma fini a se stesse e di quelle che invece fanno male agli avversari. Non si chiede tutto e subito a un ragazzo ai suoi primi minuti in un contesto di questo tipo". Infine, sulle scelte: "Zurkowski non sta bene fisicamente, non era in condizione di entrare in campo. Ho dato spazio a chi ne ha avuto meno fino ad adesso - chiude Gotti -.

Verde ci ha messo il possibile, tra giocate di qualità e il gol.

Per le prossime venti partite che restano in stagione servono tutti gli elementi della rosa che è ampia". (ANSA).