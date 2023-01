Ragazzino denuncia, 'sono stato aggredito da bulli'

(ANSA) - ALASSIO, 18 GEN - Uno studente di 17 anni di Alassio (Savona) è stato bullizzato da tre coetanei e preso a pugni in faccia da uno di loro dopo un pedinamento in un supermercato. A denunciare l'accaduto ai carabinieri è stato proprio il ragazzo, riuscito a sfuggire al gruppo rifugiandosi in caserma. I tre frequentano lo stesso istituto del 17enne e in passato erano suoi amici, tanto da averli ospitati a dormire a casa. Secondo la madre del ragazzo, però, un giorno si sono presentati sostenendo che il giovane doveva loro dei soldi. Da quel momento sono iniziate le liti sfociate lo scorso 12 gennaio in violenza. Secondo quanto riferito dal giovane, i tre hanno iniziato a seguirlo all'uscita da scuola per molestarlo.

"Mio figlio è entrato in un supermercato che si trova vicino alla scuola - ha raccontato la madre al quotidiano savonese IVG -. Ad un certo punto uno dei tre è entrato dentro il negozio per convincerlo ad uscire. Le telecamere dell'attività hanno ripreso questa scena. Una volta fuori, ad attenderlo c'erano anche gli altri due. In tre quindi lo hanno preso, condotto in un vicolo lì vicino e mentre due lo hanno tenuto fermo uno gli ha sferrato un pugno in faccia".

A quel punto il ragazzo è riuscito a fuggire trovando rifugio proprio nella vicina caserma dell'Arma. La madre ha informato la scuola dell'accaduto e sporto denuncia ai carabinieri, che ora stanno cercando di ricostruire la vicenda. (ANSA).