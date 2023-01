Maltempo: traghetto rompe ormeggi e ne urta un' altro

Un traghetto in riparazione ormeggiato a una banchina nel porto di Genova ha rotto gli ormeggi a causa del forte vento ed è andato a urtare un secondo traghetto ormeggiato a fianco. Non ci sono feriti. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di porto insieme ai vigili del fuoco e ai rimorchiatori. Secondo quanto ricostruito, il Bithia di Cin-Tirrenia ha rotto gli ormeggi ed è finito contro il Mega Express Three della Corsica Ferries. Entrambe le navi erano ferme per riparazioni. Il vento ha creato tanti disagi in città. Ha fatto cadere un grosso ramo in via Casaregis e la strada è stata chiusa per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere il tronco. Sulle alture di Molassana è caduto un albero in via Di Pino. Decine gli interventi dei pompieri per tegole e persiane pericolanti.

