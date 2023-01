Fratelli Cosulich acquisisce Monaco yacht partner

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - La genovese Fratelli Cosulich ha acquisito attraverso la controllata Catalano Shipping services, Monaco Yacht Partners, società di brokeraggio e charter di yacht fondata nel 2010, con sede nel principato di Monaco.

L'operazione segna una ulteriore espansione nel mercato degli yacht di lusso e amplia l'offerta ai clienti del gruppo, con una copertura globale con uffici in Francia, Monaco, Italia, Nuova Zelanda, Indonesia e un network di partner in altri paesi. "L'acquisizione di Monaco Yacht partner segna l'inizio di un nuovo sviluppo - commenta Tomaso Moreno, ceo del dipartimento yachting del gruppo Fratelli Cosulich -, lavoreremo per fondere le due compagnie creando un'unica entità da circa 4-4,5 milioni di euro di fatturato e 10-12 addetti, che coprirà la Liguria e il sud della Francia fra Mentone e Saint Tropez. Inoltre, diventeremo il terzo/quarto gruppo in italia nel segmento dei fornitori di componenti e pezzi ricambio per yacht e grandi yacht". (ANSA).