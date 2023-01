Coop Taxi Genova raccoglie coperte e piumini per S.Egidio

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - Anche quest'anno dal 16 al 21 gennaio l'associazione Tutti Taxi per amore, in occasione dell'arrivo del freddo, organizza un evento straordinario che coinvolgerà i cittadini di molte città italiane per la raccolta di beni di prima necessità destinati alle persone senza dimora e alle famiglie a rischio povertà del nostro paese. Gli eventi si concluderanno sabato 21 gennaio in diverse piazze delle città partner dove i beni raccolti saranno consegnati alle associazioni che lavorano per supportare le persone senza dimora e le famiglie in povertà.

A Genova la Cooperativa Radio Taxi Genova aderisce alla campagna e raccoglie coperte, piumini, cappotti e giacconi, puliti e in ottimo stato, da donare alla Comunità di Sant'Egidio. Da lunedì 16 a giovedì 19 gennaio, sarà allestito un centro di raccolta presso il Circolo Taxi Genova in Via Rivoli 72 rosso, aperto dalle ore 9 alle 22. Per allargare la rete della solidarietà e della partecipazione, coinvolgendo anche chi non ha la possibilità di raggiungere autonomamente il centro raccolta, è previsto inoltre un servizio di raccolta a domicilio, unicamente al portone di casa. Per i cittadini interessati è a disposizione il numero di telefono 339 807 1958.

La consegna delle donazioni alla Comunità di Sant'Egidio è prevista per sabato 21 gennaio.

"Anche quest'anno i tassisti genovesi hanno aderito con entusiasmo e partecipazione alla campagna lanciata da Tutti Taxi per amore - ha detto Valter Centanaro, presidente della cooperativa Radio Taxi Genova 5966 -, confermando lo spirito di solidarietà e la volontà di dimostrare concretamente la propria vicinanza alle categorie più fragili, in collaborazione con le associazioni del territorio come Sant'Egidio, che quotidianamente sono impegnate a dare sostegno alle persone in difficoltà della nostra città". (ANSA).