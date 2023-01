Calcio: Genoa; Gilardino, con Venezia serve determinazione

"Siamo consapevoli dell'importanza della gara col Venezia, voglio sacrificio e determinazione da parte della squadra". Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino parla così del posticipo di domani al Ferraris col Venezia. " Giochiamo davanti ai nostri tifosi che dovranno essere il dodicesimo uomo in campo ma dovremo essere bravi noi a trascinarli con la prestazione" prosegue l'allenatore che archivia positivamente la parentesi di Coppa Italia con la Roma anche se il Grifone è stato sconfitto: " Sono gare che aumentano l'autostima cosi come le partite a Bari o in casa contro il Frosinone. A Roma il risultato è stato negativo ma la prestazione è stata importante, da squadra vera".

"Domani incontriamo una squadra che non rispecchia la posizione in classifica con giocatori giovani che hanno forza e gamba, hanno cambiato in corsa l'allenatore e nelle ultime gare hanno fatto risultati importanti ed è una squadra viva che sta molto bene".

Sta decidendo se schierare il 3-5-2 o tornare alla linea quattro: "Ma non è quello il problema, l'aspetto fondamentale è sicuramente l'adattamento dei giocatori". Deve ancora decidere su Coda: "Stiamo facendo delle valutazioni, anche in quel senso: ha fatto una partita importante a Roma, lottando su ogni pallone. Devo fare dei ragionamenti anche dal punto di vista tattico ma lui deve pensare solo a lavorare durante la settimana come ha sempre fatto perché la sua disponibilità e la sua volontà sono fondamentali". (ANSA).