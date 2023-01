Amadeus, Francini ed Egonu co-conduttrici a Sanremo

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - L'attrice Chiara Francini e la pallavolista Paola Egonu co-conduttrici per una sera al Festival di Sanremo (7-11 febbraio): lo ha annunciato Amadeus al Tg1 delle 13.30.

Egonu, ha spiegato il direttore artistico, "grandissima campionessa del volley, grande orgoglio italiano", sarà sul palco nella serata di giovedì 9 febbraio; Francini, "una bravissima attrice di teatro, cinema, fiction, una donna simpaticissima", co-condurrà la serata di venerdì 10 febbraio. Sono state la stessa attrice fiorentina e la campionessa di volley, in video, a rivelare che saliranno sul palco dell'Ariston. "Carissimo Ama e carissimi amici del Tg1, domenica scorsa ho ricevuto un vocale con una voce inconfondibile, la tua, Ama, e così è cominciata per me una settimana da 007: nessuno doveva saperlo. Oggi finalmente posso dirlo: ci vediamo a Sanremo, Ama, missione compiuta", ha detto Francini.

E Egonu: "Ciao Ama, ciao amici del Tg1, ci vediamo a Sanremo, un bacio, non vedo l'ora". "Sono onorato di averle con me", ha chiosato Amadeus. (ANSA).