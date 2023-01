Sanremo, il testo del brano di Giorgia compare in rete

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Proprio nel giorno dell'annuncio dell'uscita del suo nuovo album Blu1, sarebbe stato spoilerato il testo della canzone che Giorgia porterà al prossimo Festival di Sanremo "Parole dette male". Ad aver svelato le parole del brano - secondo quanto riporta il sito Davidemaggio.it - sarebbe stato il negozio di musica specializzato nella vendita online, Discoteca Laziale, che, consentendo già di prenotare e acquistare l'album in uscita il 17 febbraio, avrebbe svelato anche il suo interno con i testi delle canzoni. Ora sul sito del rivenditore non appare più il testo, ma in rete circola uno screenshot del brano. I testi delle canzoni di Sanremo non possono essere rivelati se non quando previsto dal Festival (che in genere affida a Tv Sorrisi e Canzoni la diffusione), ma la cantante non dovrebbe rischiare nulla, visto che non si tratterebbe di un suo errore e che negli anni passati la diffusione di parti delle canzoni di Fedez e Gianni Morandi non aveva portato alla loro esclusione.

(ANSA).