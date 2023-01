Polizia Savona: più controlli e raddoppiati arresti nel 2022

(ANSA) - SAVONA, 13 GEN - Nel 2022 il numero dei controlli nella provincia di Savona è triplicato rispetto a quello del 2021, passando da 20 mila a 60 mila. Gli arresti sono raddoppiati, da 104 a 199. Questa è stata la relazione presentata dal questore Alessandra Simone a un anno dall'insediamento. Simone esprime soddisfazione: "I risultati sono decisamente positivi, grazie all'impegno costante delle forze dell'ordine che servono la comunità. Abbiamo raggiunto questi numeri attraverso il lavoro di squadra e abbiamo mantenuto fede alla nostra dichiarazione iniziale: prevenzione è la nostra parola d'ordine". Sono stati emessi 43 avvisi orali, 30 fogli di via obbligatori, 31 ammonimenti per violenza domestica, 26 ammonimenti per atti persecutori e 16 daspo urbani. La Squadra Mobile ha concluso l'anno con un bilancio positivo: 68 arresti e 142 denunce per reati relativi alla droga, all'immigrazione clandestina, ai reati contro la persona ed al patrimonio e per la tutela delle fasce socialmente più deboli. Sono stati chiusi 18 locali, a fronte dei 10 del 2021.

Il questore presenta le sfide per l'anno a venire, ponendo particolare attenzione al disagio dei giovani e alla tutela degli anziani: "Implementeremo attività di prevenzione parlando con i ragazzi, e saremo attenti alle truffe nei confronti degli anziani che in questa realtà rappresentano una percentuale alta della popolazione. Questa provincia è tranquilla e ricca di potenzialità - ha concluso il questore - che devono essere sfruttate per un turismo di qualità. La nostra attività dovrà contribuire a renderla sempre più serena". (ANSA).