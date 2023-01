A Spezia autistista, accompagnatore e telefono amico per anziani

(ANSA) - LA SPEZIA, 12 GEN - Il Comune della Spezia ha spedito una lettera a casa dei cittadini anziani per illustrare loro tutti i servizi gratuiti che l'ente mette a disposizione.

Nella missiva viene inoltre fornito un promemoria con un numero di telefono e un indirizzo mail dedicati, ai quale rivolgersi per chiedere ulteriori informazioni. "La pandemia da Covid-19 ci ha resi tutti più fragili - spiega Peracchini - e il Comune vuole stare sempre più vicino ai propri concittadini, soprattutto perché ci siamo anche resi conto che non tutti sono a conoscenza dei servizi disponibili e quindi non ne usufruiscono, sebbene ne abbiano pieno diritto".

Tra i servizi disponibili, la richiesta di un accompagnatore per una passeggiata o per svolgere piccole commissioni come la spesa o il ritiro di un farmaco oppure la possibilità di essere inseriti in un elenco di numeri di telefono che vengono chiamati due volte a settimana per scambiare due chiacchiere e parlare delle proprie condizioni di vita. Il Comune mette anche a disposizione un autista volontario per accompagnare gli anziani dal medico o in altri luoghi non facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Ma ci sono anche corsi legati alla tecnologia, come la comprensione del funzionamento di uno smartphone o la richiesta dello Spid. "Il Comune è in ascolto e a servizio di tutti - ha concluso il sindaco -, e vuole però anche promuovere una più capillare comunicazione avvalendosi di professionisti e organizzazioni di volontariato". Alla Spezia, secondo i dati pre pandemia (2019) diffusi dallo stesso Comune, l'indice di vecchiaia era di 226,4 over 65 ogni 100 giovani. (ANSA).