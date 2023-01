Coppa Italia: Samp, con Fiorentina possibile debutto di Winks

Potrebbe essere l'innesto dal primo minuto dell'inglese Winks la grande novità della Sampdoria che affronterà la Fiorentina in trasferta nella sfida di Coppa Italia. Arrivato la scorsa estate dal Tottenham non aveva mai collezionato neppure una presenza per un problema alla caviglia sinistra risolto con un intervento chirurgico a inizio dicembre.

Stankovic ci sta pensando anche se Winks è lontano ormai da un anno dai campi di gioco.

Di certo ci sarà un massiccio turnover in vista anche del prossimo importantissimo match di campionato con l'Empoli dove non ci sarà Rincon squalificato per il rosso rimediato domenica con il Napoli: sicura la presenza del colombiano a Firenze dunque. Quella di domani sarà anche un'occasione per il rilancio di Sabiri, il marocchino è stato protagonista con la sua nazionale al Mondiale ma non lo è mai stato dall'arrivo di Stankovic in panchina. Domani dovrebbe giocare come trequartista alle spalle di Montevago e Lammers, gli unici due attaccanti a disposizione visto che Quagliarella è ancora out per l'infortunio al ginocchio destro ed è fermo anche Gabbiadini che era stato sostituto alla fine del primo tempo col Napoli per un problema muscolare.

Sono 22 i convocati, la bella notizia è il rientro di Colley, ko per una brutta influenza con Sassuolo e Napoli: anche lui domani avrà una maglia da titolare e potrà rifiutare il neo acquisto Nuytinck, prelevato nelle scorse settimane dall'Udinese. (ANSA).