Consulente lavoro investiva soldi di cliente in opere d'arte

(ANSA) - GENOVA, 11 GEN - I finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno concluso un'attività di polizia economico-finanziaria nei confronti di una consulente del lavoro di Savona, di 74 anni. La donna si è indebitamente appropriata di fondi ricevuti da una società cliente che erano destinati al versamento delle ritenute fiscali del personale dipendente, per investirli in opere d'arte. Lo faceva con accrediti su conti correnti di società di diritto estero. A far scattare l'indagine la società danneggiata che si è vista notificare avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per rilevanti importi, a causa di esposizioni debitorie verso l'Erario. La professionista è stata rinviata a giudizio. Le Fiamme gialle hanno avviato un intervento fiscale per recuperare a tassazione i proventi derivanti dall'illecita attività segnalando all'Agenzia delle Entrate la somma di 450 mila euro di ricavi non dichiarati negli anni che vanno dal 2016 al 2019 (ANSA).