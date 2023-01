Violenza donne: una bambola per Giulia su muro della Regione

A poche ore dai funerali di Giulia Donato, la ragazza uccisa a Genova dal suo compagno, le donne di Wall of Dolls hanno voluto aggiungere una bambola al loro muro di Piazza De Ferrari. "Un momento per ricordare Giulia e per dare un messaggio di vicinanza a tutte le vittime di violenza: denunciate, non siete sole", scrive il presidente Toti sui social.

"Questa iniziativa testimonia ancora una volta l'importanza del ricordo e dell'informazione - spiega l'assessore regionale alle Pari Opportunità Simona Ferro -. Attraverso questi due elementi fondamentali vogliamo ribadire con forza che le donne che subiscono violenza non sono sole: Regione Liguria e le associazioni sono e saranno sempre dalla loro parte". (ANSA).