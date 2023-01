Migranti: sindaco Genova, scelte spettano a Viminale

(ANSA) - GENOVA, 09 GEN - "Sono scelte che spettano al Governo e, in particolare al Ministero dell'Interno. Loro hanno il quadro della situazione a livello nazionale e sanno quali sono i porti che potranno o dovranno essere chiamati in causa. Se ci dovesse essere Genova ci adegueremo a quanto stabilito dal Governo e, ovviamente, chiederemo che vengano fornite alla città risorse e strumenti adeguati per fronteggiare la fase di accoglienza garantendo ai migranti una corretta ospitalità e senza creare disagi alla città". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci commentando l'ipotesi del porto di Genova come possibile 'porto sicuro' per i migranti provenienti dalle coste africane. (ANSA).