Mafia: nuovo prefetto Imperia, massima attenzione

"Nel corso della mia carriera ho lavorato sull'accesso ispettivo per l'antimafia e su questo fenomeno ci sarà massima attenzione. Se ci dovessimo accorgere di situazioni tali da far pensare che possono esserci delle infiltrazioni allora bisogna agire senza se e senza ma". Lo ha dichiarato il neo prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, questo pomeriggio, nel giorno dell'insediamento.

Parlando delle problematiche di ordine pubblico che interessano la provincia ha parlato anche della criminalità organizzata. "Una questione di cui ero a conoscenza, perché conosco i commissari che sono stati a Bordighera e Ventimiglia, entrambi Comuni sciolti per mafia - ha aggiunto -. Ritengo che sia necessario avere un quadro costante di aggiornamento su chi giunge nei comuni maggiormente attenzionati, avere dei profili sulle persone o sui soggetti che aprono attività, che entrano a far parte nei una comunità oppure che entrano in contatto con soggetti attenzionati dalle forze dell'ordine".

E ancora: "E' comunque una questione di cui ho già parlato col questore e che sarà oggetto di attenzione particolare, ma più che altro di un monitoraggio costante, perché le infiltrazioni mafiose si possono arginare con i provvedimenti che la legge demanda al prefetto, quali l'accesso ai cantieri e l'interdittiva antimafia". (ANSA).