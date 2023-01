Frane e smottamenti nel chiavarese

(ANSA) - GENOVA, 09 GEN - L'ondata di maltempo prevista ieri da Arpal sul Levante ligure ha colpito nella tarda serata in modo significativo la città di Chiavari dove l'Entella, poco dopo le 21, è tracimato senza però provocare grossi danni.

Molti gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e smottamenti. Uno di questi, sull'Aurelia tra le due gallerie al confine tra Chiavari e Zoagli, ha portato alla chiusura parziale della strada occupata per metà da detriti. La strada è stata parzialmente chiusa, il traffico veicolare viaggia a senso unico alternato. Smottamento anche a S.Colombano. Rimane chiusa la Sestri Levante-Moneglia in attesa del sopralluogo dei tecnici per la frana di massi caduta ieri pomeriggio. L'allerta, passato da arancione a giallo stamani alle 8, dovrebbe chiudersi entro le 10. (ANSA).