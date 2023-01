Calci e pugni a ragazzo per rapinarlo, caccia a due persone

(ANSA) - GENOVA, 07 GEN - Violenta rapina la scorsa notte in via Sottoripa nel centro storico di Genova davanti al porto Antico. Un ragazzo di 19 anni è stato avvicinato da due persone che prima lo hanno spintonato e poi lo hanno preso a calci e pugni per impossessarsi del portafoglio con dentro il bancomat, i documenti e pochi euro. Gli aggressori, secondo quanto dichiarato dal giovane, sarebbero due stranieri. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha portato in codice verde all'ospedale Galliera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno cercato inutilmente i due rapinatori. I militari hanno acquisito le telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire quanto successo e rintracciare i due. (ANSA).