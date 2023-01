Boom presenze al Winter Park, in 1 mese 250 mila persone

(ANSA) - GENOVA, 07 GEN - Più di 250mila presenze in 37 giorni, una media di circa 6.700 persone al giorno, di cui un quarto provenienti da fuori dalla Liguria, a divertirsi in piazzale Kennedy tra le 130 attrazioni del luna park mobile più grande d'Europa. L'edizione 2022/2023 del Winter Park Genova registra il record di presenze e si conclude prolungando la permanenza in città venerdì 13 (dalle 15 a mezzanotte), sabato 14 (dalle 10.30 a mezzanotte) e domenica 15 gennaio 2023 (dalle 10.30 alle 21). Come per le scorse edizioni, negli ultimi tre giorni sono in programma i saldi, con sconti a discrezione del singolo operatore.

Un'edizione che supera l'affluenza delle precedenti e che conferma quanto il Winter Park sia un simbolo delle festività natalizie di Genova. "Dopo due anni non semplici - racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park - non sapevamo cosa aspettarci ma l'affetto dimostrato dai genovesi è stato enorme, con migliaia di persone in coda ad aspettare il taglio del nastro. In base ai biglietti venduti e a sondaggi rivolti ai partecipanti, abbiamo stimato che da sabato 3 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 abbiamo portato in piazzale Kennedy più di 250 mila persone, con picchi di circa 30 mila persone al giorno durante le festività. In particolare, durante i weekend e gli eventi, abbiamo avuto molte presenze da altre regioni italiane, circa un quarto delle presenze totali: un'altra dimostrazione del potenziale attrattivo del Winter Park durante le festività natalizie". Per festeggiare al meglio, oltre a sabato 7 e domenica 8 gennaio, il luna park mobile più grande d'Europa è aperto in via straordinaria in piazzale Kennedy anche da venerdì 13 a domenica 15 gennaio. Inoltre, come per le scorse edizioni, negli ultimi tre giorni sono previsti i saldi con sconti a discrezione del singolo operatore. (ANSA).