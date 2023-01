Saldi: a Genova non c'è il botto, boom outlet Brugnato

(ANSA) - GENOVA, 05 GEN - Partenza cauta, senza il botto, a Genova nel primo giorno di saldi. Ma, dal pomeriggio, c'è stato un buon aumento dell'affluenza nei negozi, soprattutto nella zona più commerciale della città, quella attorno a via XX Settembre, San Vincenzo, e al quadrilatero, che fa ben sperare i commercianti. "La prima giornata è trascorsa abbastanza tranquilla - spiega Francesca Recine, presidente Fismo Confesercenti - ma questa era una situazione ampiamente prevista. Rimaniamo fiduciosi, sulla scorta del buon risultato delle vendite natalizie, trend che speriamo possa confermarsi positivo". È se questa è la situazione in centro, caratterizzata anche dalla presenza di molti turisti, anche negli altri quartieri la tendenza sembra abbastanza positiva, secondo Confesercenti che si aspetta una spesa del 10% maggiore rispetto a quella dello scorso anno.

C'è entusiasmo, invece, al Brugnato 5Terre Outlet Village (La Spezia). "Siamo tornati ai livelli del 2019" conferma il direttore Fabio Lami. Sono una ventina i bus navetta prenotati dalle principali città della Liguria e della Toscana che in questo fine settimana faranno tappa da noi. "Ci aspettiamo un boom per la giornata di domani. Ma già oggi alle 13 avevamo superato i flussi dello stesso giorno di apertura dello scorso anno". I negozi offrono occasioni fino al 70% di riduzione sul prezzo outlet. "Avevamo previsto di tornare ai livelli del 2019 entro il 2023, ci siamo riusciti con oltre un anno di anticipo.

Lo scontrino medio dei nostri visitatori è aumentato del 10% in questi anni". (ANSA).