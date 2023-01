Presunta ineleggibilità Bucci, presentano appello

(ANSA) - GENOVA, 05 GEN - I cittadini che si erano opposti all'elezione a Sindaco di Genova Marco Bucci in quanto già commissario straordinario per il viadotto Polcevera e che si erano visti respingere la richiesta di ineleggibilità dalla prima sezione civile del tribunale di Genova hanno presentato ricorso in appello contro la sentenza del 6 dicembre scorso.

L'udienza davanti alla corte è stata fissata per il sette aprile prossimo.

"Me l'hanno detto mentre ero in consiglio - ha ammesso il sindaco Bucci a margine della riunione odierna - posso solo dire che ogni cittadino è libero di fare ricorso quando e come vuole".

A presentare il primo ricorso tra gli altri furono l'ex procuratore regionale della Corte dei conti Bogetti e l'ex rettore dell'Università di Genova Paolo Comanducci ma il tribunale di Genova aveva confermato la possibilità del sindaco di candidarsi per il secondo mandato nonostante ricoprisse già la carica di commissario straordinario per la ricostruzione di Ponte Morandi. (ANSA).