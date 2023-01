Giro del mondo in crociera facendo smart working

(ANSA) - GENOVA, 05 GEN - Per la prima volta due navi da crociera, Msc Magnifica e Msc Poesia, partono insieme dalla stessa città, Genova, per effettuare, con rotte diverse, il giro del mondo. Una prima assoluta salutata da uno spettacolo con 33 sbandieratori, per omaggiare tutti i Paesi che saranno toccati nel viaggio (rispettivamente di 117 e 119 giorni) dal Mediterraneo verso il Mar Rosso attraverso il Canale di Suez, l'Africa, il Sud America, i Caraibi, gli Stati Uniti e il Canada, prima di tornare in Europa passando per la Groenlandia e l'Islanda. E se l'età media a bordo è 67/68 anni, non sono crociere solo per pensionati: c'è anche chi a bordo continuerà a lavorare, facendo smart working.

"Abbiamo alcuni casi di imprenditori che hanno attività che possono delegare per quattro mesi e visto che c'è la possibilità di fare smart working a bordo, restando connessi 24 ore su 24 con la propria azienda, abbiamo anche coppie di 45/50 anni che si sono imbarcate e bambini che potranno fare lezioni a distanza" racconta Simone D'Addato, responsabile eventi, gruppi e servizi di bordo di Msc Magnifica. A bordo anche ultraottantenni.

La maggioranza dei passeggeri delle due crociere giro del mondo di Msc, che si sono imbarcati oggi a Genova per iniziare il viaggio che li porterà a toccare tutti e cinque i continenti, oltre 30 paesi e 50 destinazioni turistiche, sono italiani e francesi, ma non mancano altre nazionalità. La super vacanza da 4 mesi ha costi a partire dai 25 mila euro, non proprio accessibile per tutti, ma le due navi hanno fatto il pieno.

"Mio marito è in pensione, io in aspettativa: è un'avventura che volevamo fare, prima di invecchiare troppo" dice Antonella che con Giuseppe arriva da Sanremo. E un viaggio in mare così lungo è una "prima" anche per Monica e Giacomo, ballerini, che si esibiranno a bordo di Msc Magnifica. "Che Genova sia il porto di partenza di questi meravigliosi viaggi intorno al mondo è un'ulteriore conferma dell'importanza degli scali liguri nel settore croceristico" dice in collegamento il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Le crociere sono una risorsa rilevante per il turismo ligure, che ha appena chiuso il 2022 con il numero record di 15 milioni di presenze". (ANSA).