Esplosione in appartamento a Vallecrosia, grave un uomo

(ANSA) - VALLECROSIA, 05 GEN - Un uomo di 62 anni, Giusepp T., è rimasto gravemente ferito, con ustioni in diverse parti del corpo, nell'esplosione all'interno di un'abitazione avvenuta verso le 2.20 al confine tra Vallecrosia e San Biagio della Cima, nell'Imperiese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per diverse ore, prima di riuscire a mettere in sicurezza l'edificio. Il personale sanitario ha intubato e trasferito l'uomo all'ospedale Villa Scassi con ustioni di 2^ e 3^ grado sul 30% del corpo, soprattutto su braccia, volto e tronco. All'origine della deflagrazione potrebbe esserci una fuga di gas, ma accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire alle cause dell'incidente. (ANSA).