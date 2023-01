Droga: a Genova 51 minori (+11%) segnalati come assuntori

(ANSA) - GENOVA, 05 GEN - Sono stati 607 i sequestri di droga compiuti dagli agenti della polizia locale di Genova nel 2022, con un incremento del 57% rispetto al 2021: lo stupefacente sequestrato ammonta a 5 kg e 200 grammi. Sono stati segnalati come assuntori di stupefacenti 421 maggiorenni (+25% rispetto al 2021) e 51 minorenni (+11% rispetto al 2021), mentre gli arrestati sono stati 58 (+152% rispetto all'anno 2021) a fronte di 83 denunce in stato di libertà (+19% rispetto all'anno 2021).

La sostanza maggiormente sequestrata è stata l'hashish, seguita dall'eroina, dalla cannabis e dalla cocaina. Sequestri anche di ecstasy, crack e di medicinali come le benzodiazepine. «Il 2022 è stati un anno intenso - dice l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - La prevenzione e la lotta allo spaccio e all'utilizzo degli stupefacenti non è solo una battaglia per la sicurezza di Genova, ma è una battaglia che conduciamo anche e soprattutto per la salute dei nostri concittadini, quelli più fragili e i minori, che sempre più spesso cercano rifugio e sballo nell'uso di sostanze. Un ringraziamento va anche alla cittadinanza stessa la cui collaborazione si è dimostrata imprescindibile per scoprire sacche di illegalità che altrimenti avrebbero rischiato di rimanere impunite». (ANSA).